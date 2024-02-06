Родители школьников заплатят учителям, обидевшимся на публикации от учеников в Telegram

Учителя из Курганской области, пострадавшие от издевательств со стороны учеников, потребовали денежной компенсации от их родителей. Об этом сообщает Ura.ru

Педагог из села Красный Уралец узнал от ученицы о том, что ее сверстники создали в Telegram группу, чтобы публиковать там коллажи, составленные из снимков частично обнаженных тел неизвестных и лиц своих учителей. После этого несколько сотрудников местного образовательного учреждения подали коллективный иск к родителям школьников. Они потребовали удалить оскорбившие их картинки и выплатить им компенсацию морального вреда.

Суд частично удовлетворил требования педагогов и постановил взыскать с четырех ответчиков по восемь тысяч рублей. Однако признавать изображения, распространенные в соцсетях, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истцов, судья отказался. Он также не стал обязывать авторов оскорбительных коллажей их удалять, хотя признал, что несовершеннолетние отдавали себе отчет, занимаясь их распространением.

Ранее школьницы из Челябинской области подожгли фото своей учительницы и прислали ей видео процесса.