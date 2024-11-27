Тюменская стримерша истязала своих детей, живших в антисанитарии, и получила срок

Суд вынес приговор жительнице Тюменской области, которая жестоко обращалась с детьми. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в деревне Турушево Исетского района. По версии правоохранителей, 34-летняя женщина с 2018 года по июль 2023 года не обеспечивала своим детям надлежащие условия жизни. Несовершеннолетние не проходили медицинские осмотры, не посещали детский сад и жили в доме, где не было воды.

Помимо этого, россиянка избивала старшего ребенка, из-за чего у него появилось психическое расстройство, у младшего диагностировали задержку в психическом развитии.

На ситуацию специалисты обратили внимание после публикации в интернете видео, на котором женщина грубо обращалась с одним из младших членов семьи. Как сообщает Ura.ru, мать зарабатывала прямыми эфирами в интернете, на них она вела себя аморально.

Суд приговорил фигурантку к пяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Детей у нее изъяли и поместили в социальное учреждение.

Ранее на Кубани мать и отчим год морили детей голодом и запирали их в погребе.