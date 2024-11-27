Россиянам объяснили, можно ли сесть на шпагат после 50 лет

Люди старше 50 лет могут сесть на шпагат, если будут разминаться и растягиваться каждый день. Об этом Pravda.Ru рассказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова.

При этом она подчеркнула, что этот процесс должен быть постепенным, поэтому не стоит пытаться сесть сразу на второй-третий день занятий. По ее словам, в процессе занятий важно выполнять разминку и приседания.

«Не можешь глубоко — присаживайся на тот уровень, на который ты можешь присесть. Можно придерживаться одной ручкой, чтобы не упасть. Но каждый раз поглубже-поглубже и увеличивать. Обыкновенный принцип: каждый день чуть прибавлять. Если сегодня 10, завтра — 12 хотя бы, потом 15 раз. А 50 раз сделайте — сядь в шпагат», — отметила Иванова.

Спортсменка добавила, что время, за которое человек сможет сесть на шпагат, будет зависеть от его индивидуальных способностей.

Тренер по растяжке Виктория Решульская до этого рассказала «Газете.Ru», чтобы улучшить растяжку до такой степени, чтобы сесть в поперечный шпагат, может каждый. По ее словам, это — вопрос времени и желания. Одним придется запастись терпением, другие смогут овладеть шпагатом уже через пару месяцев.

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