Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, можно ли сесть на шпагат после 50 лет

Спортсменка Иванова: люди старше 50 лет смогут сесть на шпагат

close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Люди старше 50 лет могут сесть на шпагат, если будут разминаться и растягиваться каждый день. Об этом Pravda.Ru рассказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова.

При этом она подчеркнула, что этот процесс должен быть постепенным, поэтому не стоит пытаться сесть сразу на второй-третий день занятий. По ее словам, в процессе занятий важно выполнять разминку и приседания.

«Не можешь глубоко — присаживайся на тот уровень, на который ты можешь присесть. Можно придерживаться одной ручкой, чтобы не упасть. Но каждый раз поглубже-поглубже и увеличивать. Обыкновенный принцип: каждый день чуть прибавлять. Если сегодня 10, завтра — 12 хотя бы, потом 15 раз. А 50 раз сделайте — сядь в шпагат», — отметила Иванова.

Спортсменка добавила, что время, за которое человек сможет сесть на шпагат, будет зависеть от его индивидуальных способностей.

Тренер по растяжке Виктория Решульская до этого рассказала «Газете.Ru», чтобы улучшить растяжку до такой степени, чтобы сесть в поперечный шпагат, может каждый. По ее словам, это — вопрос времени и желания. Одним придется запастись терпением, другие смогут овладеть шпагатом уже через пару месяцев.

Ранее россиянам назвали самые частые ошибки при занятии фитнесом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами