Российский школьник пришел на экзамен в женской ночнушке

В Екатеринбурге ученик девятого класса гимназии №5 пришел на ОГЭ в женском пеньюаре. Юноша сделал это еще в июне 2024 года. Одноклассники сняли это на камеру, а записи стали распространять в соцсетях спустя полгода после инцидента. Так, фото ученика в ночнушке опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

В пресс-службе мэрии в беседе с URA.ru подтвердили факт случившегося и отметили, что переодевание было частью спора подростка с одноклассниками.

«Учащийся гимназии №5, поспорив с одноклассниками, принес с собой на экзамен женскую одежду. Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен», — пояснили в мэрии, добавив, что сейчас юноша учится в десятом классе.

По информации издания, учащийся, получив замечание от учителя, сразу сменил одежду, но его образ зафиксировали на фото и видео присутствовавшие в кабинете другие дети.

Ранее в Подмосковье девятиклассник, терроризировавший свою школу, пришел на занятия с ножом.