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В Тюмени автобус протащил человека по дороге около десяти метров

72.ru: в Тюмени автобус протащил мужчину по дороге

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Freepik

Житель Тюмени пострадал, пытаясь попасть в автобус. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на рассказ очевидицы.

По словам женщины, она выходила из другого средства передвижения на остановке, когда заметила, как автобус тащит по дороге человека. К тому моменту транспорт уже набрал скорость, и, несмотря на крики людей, не остановился. В какой-то момент мужчина освободился.

«Человек упал на дорогу и еще катился по дороге. Автобус протащил его метров десять», – поделилась россиянка.

После произошедшего очевидцы помогли россиянину подняться и остановили кровь. Пассажир разбил бровь и правую руку, порвал одежду. Медиков никто не вызывал, так как пострадавший спешил на работу и заверил местных жителей, что там есть медпункт.

В беседе с журналистами сотрудники ответственной за маршрут компании рассказали, что водитель сообщил другую версию событий. На данный момент в организации проводят внутреннюю проверку.

Ранее в Петербурге водитель попал в реанимацию, оказавшись между двух автобусов.

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