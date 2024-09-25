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В Омске участник СВО зарезал супругу из-за отказа мириться и был арестован

В Омске арестовали бойца СВО, который зарезал жену за отказ мириться

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Shutterstock

Жителя Омска отправили под арест из-за подозрений в убийстве супруги. Об этом сообщает NGS55.ru.

В СИЗО участник спецоперации пробудет два месяца. У него и погибшей осталось двое детей: 11 месяцев и шести лет.

По словам двоюродной сестры женщины, сам мужчина рассказал о том, что якобы встретил женщину около входа в подъезд. При этом с ней был другой мужчина, но он испугался и убежал. Возлюбленную россиянин якобы убил около дома.

Как рассказала родственница погибшей, в подъезде нашли следы крови, лифт был залит перцовым баллончиком. При этом двое случайных мужчин пытались помочь россиянке, но спасти ее не удалось из-за многочисленных травм.

Родственница также рассказала о том, что муж не раз избивал пострадавшую до инцидента. Однажды возлюбленный пытался сбросить супругу с балкона, после этого она хотела уйти, но мужчине «удалось вымолить прощение».

Когда россиянин приходил на работу к женщине в детский сад, конфликтов на рабочем месте не возникало. Их считали хорошей семьей.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По данным источников, мужчина подкараулил 26-летнюю возлюбленную около дома, между ними возник конфликт, так как она не хотела мириться с мужем.

Во время ссоры подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов жертве в грудь и живот. После этого он скрылся, но вскоре был задержан.

Ранее в Петербурге наказали мужчину, который инсценировал нападение, чтобы впечатлить возлюбленную.

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