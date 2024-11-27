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Губернатор Курской области рассказал о мерах поддержки жителей

Губернатор Смирнов: куряне получают сертификаты на приобретение жилья

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки обсудил с губернатором Курской области Алексеем Смирновым текущую обстановку в регионе и дальнейшие планы работы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор.

Смирнов отметил, что жители отселенных районов получили выплаты, а тем, кто частично или полностью потерял имущество первой необходимости, производят компенсацию.

Губернатор рассказал, что жителям выдают сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного. По его словам, в первую очередь их получают льготные категории граждан, а выдача происходит поэтапно.

«Также сейчас ведется прием заявлений на компенсацию за наем жилья», — отметил Смирнов.

Губернатор добавил, что сотрудники предприятий, на которых объявлен простой, получают 2/3 заработной платы и имеют право устроиться на вторую работу на полную ставку.

Сергей Кириенко также посетил Центр распределения гуманитарной помощи, в котором работают волонтеры «Народного фронта», регштаба «Мы вместе», партии «Единая Россия» и другие.

В рамках поездки Кириенко также пообщался с жителями и ответил на их вопросы.

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