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Пенсионерка из Петербурга поверила в аферистам и отдала им более 22 млн рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 22,6 млн рублей

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Depositphotos

Петербурженка перевела аферистам более 22 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Впервые аферисты связались с пострадавшей несколько месяцев назад и представились сотрудниками банка. Они заявили, что средства 67-летней пенсионерки якобы находятся под угрозой, поэтому им важно обеспечить сохранность. Для этого необходимо передать деньги человеку, которого они пришлют.

В результате за два месяца петербурженка отдала курьерам часть своих сбережений, остальное – отправила на указанные злоумышленниками счета. Всего от пенсионерки неизвестные получили 22,6 миллиона рублей.

«Женщина до последнего не хотела верить, что стала жертвой мошенников, поэтому длительное время не обращалась в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о мошенничестве. На данный момент идет расследование.

Ранее мошенники дважды обманули пенсионерку из Альметьевска и украли у нее 5 млн рублей.

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