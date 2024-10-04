«Цыгане увидели фото, захотели такую невесту». Под Рязанью похитили школьницу Девочку похитили под Рязанью, чтобы выдать замуж

Три человека похитили 16-летнюю девочку из Рязанской области, чтобы выдать ее замуж за 14-летнего сына цыган. Школьницу силой затолкали в машину и повезли в сторону Москвы. Задержать преступников в итоге удалось в Коломне при участии бойцов СОБР. Как выяснилось позже, невесту родители выбирали по фотографиям и лично никогда не видели, а сам жених о будущей свадьбе и плане похищения вообще ничего не знал.

Трое жителей Подмосковья приехали в Рязанскую область, чтобы похитить 16-летнюю школьницу и выдать замуж за своего родственника, сообщает региональное управление СК России. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Подозреваемыми по делу проходят мужчины 1985 и 1986 годов рождения, а также юноша 2008 года рождения. Все они задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Преступление было совершено в городе Рыбное, где девочка жила с родителями. Похитители насильно посадили несовершеннолетнюю в автомобиль и увезли в Подмосковье.

«Следственно-оперативным путем местонахождение несовершеннолетней было установлено, девушка освобождена и передана родителям», — говорится в сообщении СУ СК по региону. По сведениям местных журналистов, к операции по спасению школьницы привлекались бойцы СОБР. К силовикам за помощью обратилась ее мать.

По словам источника издания, девочка не была знакома с похитителями, отказывалась добровольно садиться в машину и активно сопротивлялась , когда ее начали затаскивать туда силой.

Машину преступников в итоге остановили в Коломне, пишет «МедиаРязань».

Выбрали по фото

Источник «МК в Рязани» также отмечает, что школьница не знала ничего о будущем «муже».

Похищение спланировали цыгане, решившие украсть девочку и выдать замуж за своего сына, которому сейчас всего 14 лет. Кандидатку в невестки они никогда не видели и выбрали ее по фотографии .

«Они цыгане. Его родственники увидели ее фото, и захотели себе такую невесту», — пояснил собеседник газеты, знакомый с ситуацией.

Сам жених-подросток в похищении не участвовал.

Похищение в Мытищах

В начале сентября 14-летнюю школьницу попытались похитить в поселке Поведники в городском округе Мытищи Московской области.

Восьмиклассница Алина вышла из «Пятерочки», на крыльце к ней подошел мужчина, предложив подвезти до дома. По словам матери подростка, сначала девочка отказалась, но позже все-таки села на переднее сиденье. Уже через минуту она попросила остановить машину, но водитель отказывался ее высаживать. Как рассказал источник 360.ru, он удерживал школьницу за руку.

«Он говорил «заткнись и успокойся» <…> Дальше она выпрыгнула, вывалилась из машины. Он не остановился, дальше поехал», — рассказал собеседник издания.

Девочка вылетела из авто на полном ходу, получив закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости, черепно мозговую травму и множество ссадин. Сейчас она передвигается на костылях, ей предстоит тяжелая операция.

Как утверждает мать Алины, следователи к ним не приходили. «Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали. Я обратилась к следователем. Они сказали, что у них не было времени выехать, но они смотрят камеры», — говорит она.