Игру «Смута» и ее учебные приложения скачали более 1 млн раз

Компьютерную игру «Смута» от российской студии «Сайберия нова» и ее учебные приложения «Смутное время» в VK Play скачали более 1 млн раз, сообщает ТАСС.

Как отметили создатели игры, «Смута» может получить продолжение.

«Миллион скачиваний - это одно из основных условий при предоставлении государственного финансирования для разработки «Смуты». Сегодня мы перешагнули эту отметку и выполнили непростую, но важную задачу», — рассказал гендиректор компании «Сайберия нова» Алексей Копцев.

Он также поблагодарил Институт развития интернета (ИРИ) за поддержку и помощь в развитии проекта.

По словам заместителя гендиректора ИРИ Андрея Воронкова, учебные приложения к игре дали возможность игрокам узнать об архитектуре древнерусских городов, быте и обычаях той эпохи.

Ранее, 4 ноября, игра «Смута» получила обновление, в котором разработчики улучшили производительность, геймплей, озвучку и многое другое.

Напомним, «Смута» - масштабная компьютерная игра в жанре action/RPG от третьего лица. Выход состоялся 4 апреля 2024 года при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Действие игры разворачивается в 1612 году, а сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».