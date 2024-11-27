Сотрудники детсада в Сургуте похитили из бюджета организации 80 млн рублей

В Сургуте сотрудники детсада за четыре года похитили из бюджета организации 80 млн рублей. Об этом со ссылкой на ФСБ по Тюменской области сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, следствие считает, что в деле замешаны семь сотрудников детсада, а именно директор, заведующая и пятеро работников. С 2020 по 2024 год они подавали липовые сведения, завышая число воспитывающихся в организации детей в разы. Так они получали от департамента образования субсидии в рамках нацпроекта «Демография». В детсад также трудоустраивали сотрудников, которые на самом деле там не работали. Незаконные средства злоумышленники обналичивали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Общий ущерб от действий сотрудников составил 80 млн рублей. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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