Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

Синоптики ожидают облачность, небольшой снег, гололедицу и температуру до -3°C в Москве в среду, 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе ожидается температура от -3 до -1°C, а ночью — до -4°C. При этом в Москве будет дуть южный и юго-западный ветер скоростью 4-9 м/с, а уровень атмосферного давления составит 754 мм ртутного столба.

В Московской области дневная температура составит от -6 до -1°C, ночная температура ниже -6°C также не ожидается.

До этого метеоролог Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет аномальный холод — 10°C. По словам Ильина, морозно будет и днем 1 января – температура воздуха составит от -4 до -9°C. В ночь на 1 января пройдет снег, днем он усилится до умеренного уровня – выпадет порядка 7 см осадков.

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