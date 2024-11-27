Россияне в 2024 году потратили на решение психологических проблем более 3 млрд рублей

Россияне в 2024 году потратили на решение своих проблем более 3 млрд рублей. При этом стоимость одной проблемы среднестатистического россиянина стоила 20 400 рублей, показало исследование сервиса «Ясно», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Количество сессий с психологами за десять месяцев составило 973 000, из них 140 000 — корпоративные, оплаченные работодателями для своих сотрудников, а 833 000 — пользовательские сессии, оформленные самостоятельно.

Согласно данным онлайн-сервиса, самыми популярными запросами пользователей при работе с психологом были стресс, проблемы с самооценкой, тревожность и приступы страха, проблемы в отношениях, выгорание. При этом зачастую пользователь не обращается с одной проблемой сразу — некоторые пользователи решают совокупно по несколько вопросов в рамках работы с психологом.

Часовая сессия с психологом обходилась россиянину в 3400 рублей. В среднем на решение одной проблемы или вопроса с психологам пользователь тратил не менее 6 сеансов. Таким образом, чтобы решить одну проблему, россиянину требовалось 6 часов и 20 400 рублей.

Чаще всего в психотерапию приходили люди от 18 до 34 лет, их доля составляла 85%. Примечательно, что все больше людей младше 17 лет и старше 45 лет обращались за помощью к специалистам, что говорило о высоком уровне осведомленности разных категорий населения о психологии.

Лишь 26% мужчин в 2024 году обращались когда-либо к психологу. В то время как больше чем 70% женщин хотя бы раз посещали сеансы психотерапии. Однако, несмотря на значительную разницу в категории полов, аудитория мужчин росла в среднем на 2-3% в год.

Ранее психолог объяснил, как доработать год, если настроение уже новогоднее.