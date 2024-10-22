«Победа» сняла с рейса женщину, попросившую поменять ей место из-за плохого самочувствия

Авиакомпания «Победа» сняла пассажирку с рейса Волгоград — Москва после ее просьбы о смене места. Об этом сообщили «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел перед вылетом рейса PD6972. Во время посадки женщина, сидевшая в хвосте самолета, пожаловалась проводникам на плохое самочувствие и попросила поменять ей место.

Члены экипажа заявили, что не могут пересадить пассажирку в переднюю часть салона, и отказались ей помочь. Та продолжила настаивать и вынудила представителей авиакомпании вызвать на борт полицию.

В итоге сотрудники МВД проводили женщину к выходу, а вылет рейса задержался на час. В самой «Победе» ситуацию не комментировали.

В начале октября авиакомпания Delta Air отказала в перелете девушке, которая предупредила экипаж об аллергии. В итоге чемоданы девушки улетели в Бостон, а она сама осталась в аэропорту Лос-Анджелеса, так как авиакомпания призналась, что не может гарантировать ей безопасность во время полета.

Ранее авиакомпания из Эфиопии сняла пассажирку с рейса и отдала ее место министру.