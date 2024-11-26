Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Томске школьник попал в больницу, отравившись никотиновыми пластинками

В Томске подросток отравился никотиновыми пластинками

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Подросток был доставлен в медицинское учреждение с признаками острого отравления, он купил никотиновые пластинки в одной из торговых точек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

16-летний юноша рассказал полицейским, что его самочувствие резко ухудшилось, когда он употребил несколько никотиновых пластинок. Товар он приобрел в специализированном магазине. Правоохранители наведались в магазин, где юноша купил никотиновую продукцию, и застали там недобросовестного продавца.

Он признался, что не спрашивал у молодого человека паспорт и продавал никотиновые пластинки втайне от работодателя и без лицензии. По факту произошедшего проводится проверка, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге студент попал в реанимацию после напитка от новых знакомых на концерте. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с отравлением неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что юноша учится на педагога и является мастером спорта по фехтованию.

Ранее в Калининграде девушка выпила пива и оказалась в больнице с отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами