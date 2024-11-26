В Томске школьник попал в больницу, отравившись никотиновыми пластинками

Подросток был доставлен в медицинское учреждение с признаками острого отравления, он купил никотиновые пластинки в одной из торговых точек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

16-летний юноша рассказал полицейским, что его самочувствие резко ухудшилось, когда он употребил несколько никотиновых пластинок. Товар он приобрел в специализированном магазине. Правоохранители наведались в магазин, где юноша купил никотиновую продукцию, и застали там недобросовестного продавца.

Он признался, что не спрашивал у молодого человека паспорт и продавал никотиновые пластинки втайне от работодателя и без лицензии. По факту произошедшего проводится проверка, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге студент попал в реанимацию после напитка от новых знакомых на концерте. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с отравлением неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что юноша учится на педагога и является мастером спорта по фехтованию.

Ранее в Калининграде девушка выпила пива и оказалась в больнице с отравлением.