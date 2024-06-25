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Судебные приставы поймали должника благодаря его увлечению японскими шахматами

В Перми задержали должника, который прилетел из Сочи на турнир по шахматам

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Shutterstock/Alexander Ortega

Судебные приставы нашли должника благодаря его страсти к японским шахматам. Об этом рассказали в ГУФССП по Пермскому краю.

Россиянин не общался с девятилетней дочерью и семилетним сыном. Отец двоих детей знал о наличии задолженности по алиментам в размере почти 1,5 млн рублей и долго скрывался от судебных приставов. 35-летний мужчина не появлялся по месту регистрации, не имел официальной работы и в конце концов был объявлен в исполнительный розыск.

Пермские приставы узнали, что мужчина оказался на малой родине и собирался улетать в Сочи, в день вылета его задержали в аэропорту и доставили в подразделение ведомства. Задержанный признался, что приехал в Пермь ради турнира по японским шахматам, а сразу после его окончания собирался вернуться в Краснодарский край.

В отношении любителя логической игры составили протокол об административном правонарушении и отправили на обязательные работы.

Ранее россиянин прятался в шкафу друга, чтобы не платить алименты своим детям.

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