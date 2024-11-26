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Россиянка приревновала мужа к свекрови и кувалдой разнесла ее дачу

В Красноярском крае женщина разгромила дачу свекрови, приревновав ее к мужу

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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела, разгромив дачу свекрови из ревности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, 48-летняя женщина приревновала мужа к его матери. В январе 2024 года, находясь в загородном доме свекрови, она палкой разбила стекла и зеркала в ее автомобиле, а также устроила погром в дачном доме.

«Она приобрела в магазине кувалду, баллончики с краской и отправилась на дачу потерпевшей, где повредила мебель, бытовую технику, посуду и стеклопакеты», — сообщили в МВД.

Общий ущерб от действий ревнивой россиянки ее родственники оценили в 225 тысяч рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемая не признала своей вины и отказалась от дачи показаний, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин из ревности облил бензином и поджег возлюбленную. Спасти пострадавшую врачи не смогли. В отношении ревнивого сожителя было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянка из ревности подожгла дверь в квартире своей соперницы.

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