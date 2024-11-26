В Москве трехлетний ребенок скончался, съев ночью шоколадку

На западе Москвы устанавливаются обстоятельства гибели ребенка при странных обстоятельствах, мальчик перекусил шоколадкой, спасти его врачи не смогли. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября в многоэтажке по улице Ватутина. Трехлетний мальчик съел шоколадку, после чего ему стало плохо. Ребенка начало тошнить, он потерял сознание. Мать вызвала скорую помощь, медики, прибывшие на вызов, были вынуждены констатировать смерть на месте.

Ел ли ребенок до появления признаков недомогания что-то еще, кроме шоколада, неизвестно. Как отмечает издание, при общении с медиками мать мальчика находилась в шоковом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане 11-летняя девочка умерла, съев шаурму. Школьница купила шаурму в ларьке на улице Ленина и употребила ее в пищу, а через два дня ощутила недомогание. Она пожаловалась родным на сильную тошноту. Девочку доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее токсикоз и шок. За жизнь школьницы боролись пять дней, однако спасти ее не удалось. Она скончалась.

Ранее в Москве подросток умер от удушья в ресторане во время ужина.