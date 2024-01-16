Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина с пистолетом ради шутки попытался ограбить два кафе в московском ТЦ

В Москве завели дело на мужчину, который дважды сообщал об ограблении ради шутки

В Москве посетитель торгового центра устроил розыгрыш и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сначала 26-летний мужчина зашел в кальянную, расположенную в ТЦ на Ладожской улице. Продемонстрировав пистолет, он потребовал у сотрудниц отдать ему деньги из кассы, но девушки отказались. Тогда мужчина посетил с целью ограбления кафе на другом этаже, откуда его также выгнали.

Позднее злоумышленника задержали в хостеле на Спартаковской улице. Свои действия подозреваемый назвал пранком, однако в его отношении все равно возбудили уголовное дело. Теперь за разбой ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее продавец-стажер обворовал работодателя вместе с приятелями, отработав всего две смены.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами