Мужчина с пистолетом ради шутки попытался ограбить два кафе в московском ТЦ

В Москве посетитель торгового центра устроил розыгрыш и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сначала 26-летний мужчина зашел в кальянную, расположенную в ТЦ на Ладожской улице. Продемонстрировав пистолет, он потребовал у сотрудниц отдать ему деньги из кассы, но девушки отказались. Тогда мужчина посетил с целью ограбления кафе на другом этаже, откуда его также выгнали.

Позднее злоумышленника задержали в хостеле на Спартаковской улице. Свои действия подозреваемый назвал пранком, однако в его отношении все равно возбудили уголовное дело. Теперь за разбой ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее продавец-стажер обворовал работодателя вместе с приятелями, отработав всего две смены.