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В Подмосковье откроют 37 катков с искусственным льдом

В Подмосковье появится 8 новых катков с искусственным льдом

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Подмосковье до конца декабря откроют 37 сезонных искусственных катков, из которых 8 — новые, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Всего зимой в регионе будут работать 817 мест для катания на коньках.

Новые катки откроют в Дубне, Егорьевске, Лобне, Коломне, Солнечногорске, Ступино и Раменском.

Как рассказал зампред правительства Московской области, министр благоустройства региона Михаил Хайкин, в Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проведут множество мероприятий.

Хайкин добавил, что в парках появятся новогодние украшения, иллюминации, а кафе и рестораны оформят по-зимнему.

Для катков в Подмосковье установлены общие требования, которые включают наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничную иллюминацию, а также качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. При необходимости посетители смогут воспользоваться теплыми раздевалками, что добавит удобства в зимние морозы. Чтобы согреться, также будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

С 1 декабря в приложении «Мое Подмосковье» появится актуальное расписание сеансов катания на искусственных катках и функция «Бронировать».

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