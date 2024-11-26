Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин ворвался в магазин с пистолетом и похитил булочки и сырки

В Новосибирске покупатель ворвался в магазин с пистолетом и украл булочки

close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин продуктов, грабитель ворвался в торговый зал с пистолетом. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска, в торговую точку вошел мужчина, угрожая пистолетом, он похитил с прилавка продукты и сбежал. Сотрудники магазина обратились в правоохранительные органы. Спустя некоторое время наряд Росгвардии задержал подозреваемого, им оказался 42-летний местный житель, у него изъят травматический пистолет.

По данным местных СМИ, добычей налетчика стали несколько булочек и сырки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее бездомный ограбил ювелирный магазин в Анапе на 360 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами