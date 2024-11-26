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Центральные пешеходные улицы Москвы превратятся в рождественские прогулочные зоны

В Москве пройдут конкурсы на лучшее праздничное оформление зданий

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Мos.ru

Центральные пешеходные улицы столицы (Камергерский и Столешников переулки, Кузнецкий мост и Никольская) превратятся в уютные рождественские прогулочные зоны с заснеженными зимними композициями из хвойных и вечнозеленых растений и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

На каждой улице будут использованы разные элементы оформления. Так, например, на Кузнецком мосту появятся рождественский поезд и вокзал, в Столешниковом переулке — необычные фасады-арки с рождественским декором и автомобиль с подарками, на Никольской улице — стеклянные витрины со сказочными декорациями внутри и гигантские игрушечные медведи.

Активную роль в украшении столицы играет московский бизнес. В этом году у предпринимателей есть дополнительный стимул сделать красивые витрины, поскольку в Москве пройдут конкурсы на лучшее праздничное и тематическое оформление зданий в рамках проекта «Зима в Москве».

Победители конкурсов получат материальное поощрение. Главный приз составит 700 млн рублей.

Также празднично украсят все московские парки — входные группы, центральные аллеи и катки, территории перед значимыми культурными объектами.

Столичные власти обещают, что даже скромные локации засияют яркими огоньками. Посетителей будут ждать праздничные световые инсталляции, арки, фигуры и другие конструкции.

В новогодней иллюминации используют энергосберегающие светодиодные лампы. Они практически не увеличивают нагрузку на электросети. Такие гирлянды безопасны для людей и рассчитаны на работу в условиях капризной московской зимы.

Отмечается, что большинство инсталляций уже ранее использовались на московских улицах. Это позволяет экономить на украшении города, а чтобы они не «приедались» москвичам, их устанавливают в новых локациях.

Украшать улицы — давняя московская традиция. В советские годы в дни школьных каникул на улицах и в парках устраивали мероприятия, соревнования и игры. С середины 1950-х годов новогодние гулянья стали проводить в Тайницком саду Кремля. Там ставили елку с иллюминацией, продавали подарки и угощения.

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