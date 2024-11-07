Пожарные спасли собаку, плававшую по каналу на затонувшей тележке

В США спасли собаку, которая плавала по каналу на затонувшей тележке из супермаркета, пишет Good News Network.

В Финиксе, штат Аризона, пожарные спасли собаку, которую люди нашли плавающей в канале на затонувшей продуктовой тележке. Вместе со спасателями на место инцидента приехал ветеринар, чтобы сразу на месте осмотреть животное.

Специалист отметил, что собака была обезвожена, а ее шерсть покрыта клещами, однако каких-либо тяжелых травм у нее не обнаружено. Животное доставили в ветеринарную клинику и дали кличку Доротея.

Новость о спасении собаки быстро разошлась по местным соцсетям, поэтому уже через сутки питомица обрела новых хозяев.

Ранее в Англии кошке потребовалась реанимация после того, как собака устроила в доме пожар. Это произошло из-за того, что животное прыгнуло на стол и случайно включила тостер.