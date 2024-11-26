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Мать, бросившая новорожденного в ведре на морозе, получила 2,5 года колонии

В Новосибирской области отправили в колонию мать, бросившую младенца на морозе

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СУ СК РФ по Новосибирский области

В Новосибирской области огласили приговор местной жительнице, которая родила ребенка дома и вынесла его в ведре на мороз. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в феврале 2024 года 32-летняя россиянка дома родила ребенка, поместив новорожденную дочь в ведро, она вынесла младенца на веранду в мороз. Девочку нашли только спустя месяц.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело, приговором суда женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, отбывать срок она будет в колонии-поселении.

До этого сообщалось, что в Новосибирске матери, выбросившей младенца в контейнер, дали 6 лет колонии. Ребенок не пострадал, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь. По горячим следам следователи задержали предполагаемую мать. Оказалось, что она родила ребенка дома, а затем, желая избавиться от него, вынесла на улицу. Позже задержанная объяснила свое поведение страхом перед возможным осуждением родственников, не знавших о ее беременности, а также нежеланием растить ребенка.

Ранее в Челябинской области девушка оставила новорожденного ребенка в мусоре.

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