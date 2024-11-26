В Самаре подросток избил девушку трубой и заставил ее пить из лужи

17-летнего самарского подростка будут судить за нападение на девушку на остановке, юноша жестоко избил пострадавшую трубой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2024 года. 17-летний юноша увидел на остановке свою знакомую, с которой ранее общался в соцсетях. В ходе беседы между ними произошел конфликт, молодой человек схвати ее за капюшон куртки и оттащил в проулок между гаражами.

Найдя там металлическую трубу, он несколько раз ударил девушку по голове. По данным местных СМИ, юноша пинал ее, разорвал одежду, заставлял есть землю и пить из лужи, поджигал волосы зажигалкой. Подозреваемого в нападении задержали, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело после нападения подростка в трамвае. У группы тинейджеров случился конфликт с кондуктором. Семейная пара — 44-летний потерпевший и его жена — вступились за работника транспорта, чем спровоцировали в свой адрес агрессию. Один из подростков ударил петербуржца руками и ногами и распылил в него перцовый баллончик. После этого компания нарушителей покинула салон. На место прибыла скорая помощь.

Ранее российские девочки-подростки заманили шестиклассницу в школьный туалет и жестоко избили.