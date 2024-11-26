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В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль в рамках проекта «Зима в Москве»

Москвичи смогут заняться зимними видами спорта на территории комплекса «Лужники»

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Depositphotos

В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» с 1 декабря по 28 февраля пройдет зимний спортивный фестиваль «Зима в Москве», сообщается на сайте mos.ru.

В рамках фестиваля посетители смогут заняться различными видами зимнего спорта, среди которых катание на тюбингах и сноубордах и другие. Инвентарь для катания можно будет взять напрокат бесплатно.

Каждые выходные во время проведения фестиваля профессиональные сноубордисты будут проводить для гостей мастер-классы и автограф-сессии.

В новогодние праздники, с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, для посетителей проведут соревнования, среди которых снежный дартс и забеги на снегоступах.

Также для юных посетителей организуют слалом, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и другие праздничные активности.

Площадка «Зима в Москве» будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным.

Организаторы ожидают, что спортивный фестиваль посетят до 50 тыс. человек.

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