На ВДНХ откроется школа магии и чародейства

В преддверии Нового года в семейном тематическом парке «Орион» на ВДНХ открылась почта Деда Мороза, сообщается на сайте mos.ru.

Желающие смогут оставить свои послания Деду Морозу на стойке инфоцентра Северной станции канатной дороги «Воздушный трамвай».

Сразу после наступления Нового года, 1 января, случайным образом отберут 3 письма, а Дед Мороз прочитает их в прямом эфире в социальных сетях. Авторы этих писем получат специальные призы.

Открытие почты посвящено Дню заказов подарков Деду Морозу, который отмечают 4 декабря. Родители вместе с детьми смогут отправить письмо с пожеланием подарка в разных точках Москвы.

Также с 1 по 15 декабря в Театре сказок на ВДНХ покажут интерактивный спектакль «Драконыч в школе магии и чародейства». В рамках спектакля зрители узнают, как наука и магия связаны между собой, а также необходимые для изготовления камня мудрости ингредиенты. Постановка будет идти ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30.