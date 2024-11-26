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Москвичи смогут сообщить о плохом освещении в доме или на улице на портал «Наш город»

Москвичи могут попросить заменить лампочки в подъездах через портал «Наш город»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Жители столицы могут сообщить о необходимости исправить проблемы с освещением в подъезде или на улице через портал «Наш город». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что взаимодействие городских служб и неравнодушных жителей города позволяет поддерживать дома и общественные пространства столицы в чистоте и порядке.

С момента создания портала «Наш город» в 2011 году было решено более 835 тыс. вопросов, связанных с освещением.

Горожане могут сообщать о неисправностях освещения в подъездах, на фасадах жилых зданий, фонарей во дворах, на тротуарах и в парках.

Столичные власти подчеркивают, что благодаря освещению городская инфраструктура становится более безопасной и комфортной, поэтому все его элементы необходимо поддерживать в исправном состоянии и проверять на соответствие санитарным нормам.

«Не должно быть упавших, наклоненных или разрушенных опор, поврежденных плафонов, неработающих и мерцающих ламп, а также грязи, незаконных объявлений и надписей на фонарях», — уточняется на сайте.

Для того чтобы оставить сообщение на портале «Наш город», надо авторизоваться на сайте с помощью учетной записи mos.ru и нажать кнопку «Сообщить о проблеме». Затем необходимо поставить точку на карте или ввести нужный адрес в строке поиска, указать соответствующую тему.

Последний шаг — добавить описание, приложить фотографию и отправить заявку.

Это можно сделать также через мобильное приложение.

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