Врач предупредил, чем грозит несросшийся перелом

Несросшееся место перелома — такое тоже встречается в практике врача — травматолога-ортопеда. Почему так происходит и что делать, если сломанная кость не хочет срастаться, «Газете.Ru» объяснил врач — травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров.

«Разные кости срастаются по-разному: если фаланга пальца — примерно 3-4 недели, кисть — 6 недель, то пяточная кость — полгода. И поэтому каждый перелом требует особенного режима ношения гипса или ортеза. И этот режим нельзя нарушать: если снять гипс раньше времени (понятно, что многие этого хотели бы, поскольку ходить с гипсом неудобно), то кость может не срастись. То же самое может произойти, если иммобилизация (т.е. обездвиживание) была недостаточно жесткой», — рассказал врач.

При этом он отметил, что бывают состояния, когда перелом не срастается, но концы кости соприкасаются, это состояние называют «ложный сустав».

«Кость может не срастись и после операции — тут также имеют значение как сама хирургическая операция (насколько качественно были зафиксированы отломки), так и внутренние факторы (эндокринные заболевания типа сахарного диабета или ревматологические болезни, снижающие общий иммунитет и способность кости к заживлению)», — отметил специалист.

Чтобы определить, срослась ли кость, выполняется контрольная рентгенограмма.

Что делать, если оказалось, что перелом не сросся? По словам травматолога-ортопеда, в этом случае требуется оперативное лечение, поскольку отломками образуется фиброзная ткань, которая будет препятствовать сращению.

«Проводится открытая операция, цель которой в том, чтобы убрать эту фиброзную ткань, «освежить» концы кости, одновременно выполняется костная пластика — аутопластика (используется собственный костный материал пациента), также могут быть использованы синтетические материалы — все это с обязательной внутренней фиксацией специальными приспособлениями (гипс уже не применяется)», — рассказал Зохиров.

Он обратил внимание, что после такой операции восстановление занимает длительный период времени. Вот почему врачи — травматологи-ортопеды рекомендуют потерпеть, нося гипс, наложенный сразу после перелома, и не снимать его до момента, обозначенного доктором, а также беречь поврежденную конечность. Лучше постараться и дать сломанной кости срастись правильно и надежно.

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