Большинство россиян доверяют фонду «Круг добра»

Фонд «Круг добра» знают почти две трети (66%) россиян. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в октябре.

Так, 34% респондентов ответили, что ничего не знают о фонде, или затруднились ответить. При этом среди тех, кто слышал о фонде, 85% ему доверяют, и только 15% выразили сомнения.

Согласно исследованию, в общей сложности доля россиян, доверяющих фонду, составила 56%. По сравнению с 2022 годом, когда фонд еще только начинал работу, доля тех, кто знает о его существовании, повысилась на 3 п.п. При этом уровень доверия вырос с 78% до 85%.

Кроме того, среди тех, кто имеет представление о фонде, почти половина (47%) оценили эффективность его деятельности как высокую, примерно треть (32%) — как среднюю, и только 11% назвали ее низкой. Оставшиеся 10% затруднились с оценкой.

Как отметила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова, доверие россиян к фонду «Круг добра» с самого начала его работы было довольно высоким , а за прошедшие три года доверие только росло.

«Стоит отметить, что россияне в целом расположены доверять фондам, имеющим государственную основу: в ходе опроса 36% опрошенных отметили, что таким фондам можно доверять даже больше, чем обычным, негосударственным, и еще 30% — что государственные и созданные гражданами фонды заслуживают доверия в равной степени», — сказала она.

Мерсиянова назвала ожидаемой большую расположенность к «Кругу добра» тех, кто придерживается такого мнения.

«Это, впрочем, не означает, что «Кругу добра» доверяют только потому, что он создан государством, и связь здесь необязательно односторонняя: если люди видят, что конкретный фонд эффективно работает и оказывает реальную помощь, то их готовность доверять государственным фондам в целом также может повыситься», — добавила она

Отмечается, что в телефонном опросе приняли участие 2001 человек в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, в январе 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для дополнительной к существующим госпрограммам поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).