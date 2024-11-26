Старший кассир российской компании украла из сейфа 700 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге 48-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о присвоении чужого имущества, вверенного ей, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Следствие установило, что с 2011 года по апрель 2022 года обвиняемая работала старшим кассиром в одной из фирм Северной столицы. Она вела учет выручки продавцов, обеспечивала ее сохранность, занималась документооборотом, а также инкассацией средств в банк.

У сотрудницы был доступ к сейфу, в который она убирала полученную за день выручку. Согласно регламенту коммерческой организации трижды в неделю в фирме проводилась инкассация, которую обвиняемая контролировала лично. Если требуемая для инкассации сумма не накапливалась, кассир могла связаться с банком и отменить процедуру.

«Установлено, что 1 апреля 2022 года обвиняемая отменила инкассацию. Однако сведения в отчетных документах говорили о том, что инкассация проведена и деньги направлены в банк. Таким образом обвиняемая похитила денежные средства в размере 700 тыс. рублей, которые потратила по собственному усмотрению», — пояснили в прокуратуре.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантке — до шести лет лишения свободы. Ее дело вскоре рассмотрит Выборгский районный суд.

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