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Россиянин обворовал квартиру друга, пока тот играл в шахматы в соседней комнате

Петербуржец обчистил квартиру друга, пока тот играл в шахматы в соседней комнате

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Житель Санкт-Петербурга обокрал квартиру друга, когда тот был дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установило ведомство, все произошло 20-21 мая 2024 года в квартире дома 3 по Отечественной улице. Обвиняемый вместе с товарищем были в гостях у друга. Пока двое из них были увлечены игрой в шахматы в одной из комнат, третий прокрался в спальню, где снял со статуэтки орла золотые цепочку и браслет.

Позже он сдал драгоценности весом 44,5 грамма в ломбард и выручил за них более 200 тысяч рублей.

Злоумышленника поймали и завели на него уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» УК РФ. За вменяемое преступление фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Вскоре его судьбу решит Красногвардейский районный суд.

Ранее в Петербурге мигрант вынес из квартиры, где делал ремонт, украшения, бутылку виски и тонометр.

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