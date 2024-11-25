Россиянин обстрелял приятеля из травмата за оскорбление девушки

В Курске мужчина девять раз выстрелил из травматического пистолета в знакомого, которого пригласил для разговора из-за оскорбления его девушки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел летом 2024 года, девушку 33-летнего жителя Курска оскорбил их общий знакомый. Возмущенный поступком приятеля курянин вызвал приятеля на разговор. Беседа мужчин быстро переросла в драку, в ходе которой обвиняемый из травматического пистолета не менее девяти раз выстрелил в оппонента.

После этого он скрылся с места происшествия, а пострадавшему удалось на попутной машине добраться до больницы, где ему была оказана медицинская помощь. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Тверской области мужчина открыл огонь по машине знакомого, который отказался возвращать отданный на хранение телевизор. Через несколько дней стрелок сам обратился в полицию и рассказал о том, что случилось, а затем сдал ружье и указал местонахождение спрятанных боеприпасов. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее в Щелково пенсионер избил дочь и стрелял в нее из ружья.