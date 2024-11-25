Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обстрелял приятеля из травмата за оскорбление девушки

Житель Курска выстрелил в приятеля, оскорбившего девушку

close
Shutterstock

В Курске мужчина девять раз выстрелил из травматического пистолета в знакомого, которого пригласил для разговора из-за оскорбления его девушки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел летом 2024 года, девушку 33-летнего жителя Курска оскорбил их общий знакомый. Возмущенный поступком приятеля курянин вызвал приятеля на разговор. Беседа мужчин быстро переросла в драку, в ходе которой обвиняемый из травматического пистолета не менее девяти раз выстрелил в оппонента.

После этого он скрылся с места происшествия, а пострадавшему удалось на попутной машине добраться до больницы, где ему была оказана медицинская помощь. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Тверской области мужчина открыл огонь по машине знакомого, который отказался возвращать отданный на хранение телевизор. Через несколько дней стрелок сам обратился в полицию и рассказал о том, что случилось, а затем сдал ружье и указал местонахождение спрятанных боеприпасов. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее в Щелково пенсионер избил дочь и стрелял в нее из ружья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами