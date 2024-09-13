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На российский рынок вернулись молдавские фрукты

Шор сообщил о возвращении молдавских фруктов на российский рынок

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Kosoff/Shutterstock/FOTODOM

Председатель партии «Шор» и лидер пророссийского блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор сообщил о возвращении молдавских слив и винограда на российский рынок. Его слова приводит РИА Новости.

«Это продукция, которая одна из самых, скажем так, выращиваемых на территории нашей страны. И очень важно, что наши фермеры имеют возможность ее реализовывать», — подчеркнул политик.

Шор признал, что сейчас говорить о крупных масштабах поставок фруктов не приходится, однако подчеркнул, что при посредничестве созданного «Победой» торгового дома они будут наращиваться.

В конце июля Шор сообщил, что в Россию привезли первые молдавские товары через торговый дом Молдавии.

Молдавский торговый дом открылся в РФ 29 мая. Решение о его появлении в стране, как заявлял глава «Победы», было принято в связи с отсутствием у молдавских предприятий возможности сформировать действенные отделы продаж и логистики для представления своих товаров на рынке РФ. Он отмечал, что торговый дом будет заниматься построением договоренностей с разными розничными сетями, а также обеспечением логистики.

Его задачей названо восстановление части закрытых перерабатывающих сельхозпредприятий республики.

Ранее Шор рассказал, от чего откажется Молдавия ради вступления в НАТО.

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