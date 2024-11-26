Организаторы «Цифрового диктанта» рассказали о росте популярности акции

Более 2 млн россиян приняли участие в пятой всероссийской акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант», что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

По его словам, все больше участников проходят «диктант» на «отлично». В пятом сезоне акции количество участников, получивших 10 баллов по итогам тестирования, превысило 138 тыс. человек.

Общий уровень цифровой грамотности участников акции повысился с 6,43 до 6,65 балла из 10, уточнил Гребенников.

Он добавил, что в этом году к акции присоединилось более 6 тыс. пользователей из других стран, в том числе из Казахстана и Белоруссии.

Наибольшую заинтересованность в тестировании проявили участники в возрасте 18-59 лет (49,5%) и 14-17 лет (32%). Наиболее высокие значения показали участники 10-13 лет (7,08 балла).

Регионами-лидерами по количеству участников стали Московская область, Москва и Новосибирская область.

Столица стала лидером по уровню цифровой грамотности населения среди регионов России и разделила первое место в «Цифровом Диктанте» по итогам с Карелией.

«Москва развивает сотни ИТ-решений, которые делают город комфортным для жизни миллионов горожан, а жители, в свою очередь, хорошо ориентируются в цифровых сервисах столицы и подтверждают, что они одни из самых продвинутых пользователей в мире», — отметил советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Онтоев.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко назвал первоочередной задачей «Цифрового Диктанта» научить детей, взрослых и представителей старшего поколения пользоваться цифровыми сервисами и услугами, а также обезопасить каждого гражданина в сети.

«Это важно не только для защиты граждан нашей страны, но и для кибербезопасности государства в целом», — отметил Григоренко.

Акция проходит с 2019 года на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф.

Медиахолдинг Rambler&Co выступил стратегическим информационным партнером акции.