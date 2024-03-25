Врач перечислила факторы, провоцирующие молочницу

Молочница (вагинальный кандидоз) развивается при нарушении микрофлоры, в результате которого ослабевает местный иммунитет и начинают размножаться болезнетворные микроорганизмы. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева.

«Провоцирующими факторами развития кандидоза являются изменения гормонального фона, например, во время беременности или полового созревания, сниженного из-за болезни иммунитета, лечения антибиотиками, сахарного диабета, аллергии», — отметила Ханмирзоева.

Также, по ее словам, спровоцировать развитие молочницы могут облегающее синтетическое белье и обилие сахара в рационе женщины.

Врач добавила, что при выборе методики лечения кандидоза важную роль играют чувствительность к лекарствам, а также выраженность симптомов. Терапия, по ее словам, может проводиться антибактериальными, противогрибковыми, а также комбинированными препаратами.

В 2023 году ученые из Университета Эксетера выяснили, что цинк может заблокировать молекулу Pra1, которая вызывает воспалительную реакцию и приводит к молочнице, жжению и зуду.

После экспериментов на мышах исследователи предложили экспериментальное лечение женщинам, которые сталкивались с вагинальными инфекциями не реже одного раза в три месяца. Пациентки наносили крем с небольшим количеством цинка каждую ночь в течение двух недель, а затем — дважды в неделю. Из шести женщин, завершивших исследование, у пяти не наблюдалось рецидива молочницы в следующие три месяца. Теперь ученые готовятся к более масштабным испытаниям терапии.

Ранее врач рассказала, могут ли узкие джинсы привести к бесплодию.