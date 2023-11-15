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Кембриджский словарь назвал слово года

Кембриджский словарь назвал словом года связанный с ИИ глагол «галлюцинировать»

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Shutterstock

Глагол «галлюцинировать» стал словом года по версии Кембриджского словаря английского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о значении слова «галлюцинировать» в связи с искусственным интеллектом и созданием им ложной информации.

Еще один британский словарь Collins Dictionary назвал словом года ИИ — искусственный интеллект.

До этого Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова «мужчина», включив в него взрослых людей, которые определяют себя как мужчин, даже если они были при рождении другого пола.

В словаре мужчина определяется не только как «человек мужского пола», но и «взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина».

Издательство Merriam-Webster сообщало, что понятие «газлайтинг» (gaslighting) стало словом года 2022 года в английском языке по версии составителей словаря Уэбстера.

Ранее в Британии нашли тайник с 260-летними письмами морякам.

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