Кембриджский словарь назвал слово года

Глагол «галлюцинировать» стал словом года по версии Кембриджского словаря английского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о значении слова «галлюцинировать» в связи с искусственным интеллектом и созданием им ложной информации.

Еще один британский словарь Collins Dictionary назвал словом года ИИ — искусственный интеллект.

До этого Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова «мужчина», включив в него взрослых людей, которые определяют себя как мужчин, даже если они были при рождении другого пола.

В словаре мужчина определяется не только как «человек мужского пола», но и «взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина».

Издательство Merriam-Webster сообщало, что понятие «газлайтинг» (gaslighting) стало словом года 2022 года в английском языке по версии составителей словаря Уэбстера.

Ранее в Британии нашли тайник с 260-летними письмами морякам.