«Народный фронт» запустил специальный новогодний сбор для бойцов спецоперации

Общественное движение «Народный фронт» объявило о старте новогоднего сбора «Всё для Победы!» для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте организации.

Бойцам на передовую доставят дизельные и дровяные печи, газовые плитки и газ в баллонах, автомобильные преобразователи тока, термосы, теплую одежду и обувь, а также традиционные сладкие подарки.

Представитель «Народного фронта», актриса Яна Поплавская призвала россиян поддержать сбор.

«Скоро наступит Новый год — время чудес, тепла и доброты. Важно, чтобы это тепло коснулось тех, кто защищает нас с вами», — заявила она.

Представитель «Народного фронта», журналист, военный блогер Юрий Подоляка отметил, что бойцы будут встречать Новый год в окопах, им очень пригодятся обогреватели и теплая одежда.

Чтобы помочь в приобретении необходимых для бойцов вещей, нужно зайти на сайт pobeda.onf.ru.

В организации сообщили, что с первых дней СВО жители страны проявляют неравнодушие, приносят в отделения «Народного фронта» полезные вещи для бойцов, передают записки с пожеланиями, объединяются группами и целыми коллективами для помощи фронту.

Фонд «Все для Победы!» помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям освобожденных территорий с 2022 года.