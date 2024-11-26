Донская сборная выступит в финале чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

Команда Ростовской области примет участие в финале всероссийского чемпионата «Профессионалы», который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Об этом сообщается на сообщается правительства Ростовской области.

Событие объединит лучших молодых специалистов из разных сфер профессиональной деятельности.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов уточнил, что Донской регион представят 15 конкурсантов, в том числе двое ребят из категории «юниоры». Это воспитанники колледжей и школ Новочеркасска, Таганрога, Ростова-на-Дону и Новошахтинска.

«Для нашей команды участие в финале — это прекрасная возможность проявить себя», — считает Гуськов.

Сборная Ростовской области сформирована из победителей региональных этапов и включает в себя представителей таких компетенций, как «спасательные работы», «холодильная техника и системы кондиционирования», «геопространственные технологии», «ресторанный сервис», «малярные и декоративные работы», «сантехника и отопление», «фрезерные работы на станках с ЧПУ», «кузовной ремонт», «слесарная работа с металлом», «производственная сборка изделий авиационной техники», «эксплуатация судов водного транспорта», «дошкольное воспитание» и «технологии моды».

Чемпионат «Профессионалы» — это площадка, где формируется будущее российской экономики. Мероприятие объединяет участников, экспертов и работодателей, способствуя развитию профессионального образования, популяризации рабочих профессий и внедрению передовых технологий.

Финальные соревнования пройдут в выставочном комплексе «ЭкспоФорум» в Санкт-Петербурге. Помимо конкурсной программы, ребята смогут принять участие в мастер-классах, образовательных сессиях и встречах с ведущими отраслевыми специалистами.