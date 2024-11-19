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Автобус с людьми загорелся на дороге в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся автобус с людьми

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Телеграм-канал 78 | НОВОСТИ

В Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) рейсовый автобус с пассажирами загорелся на ходу. Об этом сообщает 78.ru и публикует видеозапись инцидента.

Возгорание произошло на улице Зосимова. Автобус следовал по маршруту 101Э. После того, как автобус заволокло дымом, водитель остановил автобус, пассажиры покинули транспорт самостоятельно.

На опубликованном видео видно, что салон заполнен белым дымом. Мимо автобуса с открытыми дверями проходит человек с огнетушителем. В пресс-службе перевозчика «Третий парк», которому принадлежит автобус, уточнили, что водитель обесточил аварийную машину и задействовал систему пожаротушения. В результате пожара никто не пострадал.

Возгорание возникло в передней части салона, дым пошел из панели за кабиной, уточняет «Фонтанка».

Ранее в Воронеже водитель и пассажир автобуса устроили драку на остановке и попали на видео.

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