Ozon хочет «переехать» с Кипра в Россию

Маркетплейс Ozon вынес на голосование акционеров вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. Это станет темой обсуждения на собрании, запланированном на 27 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что в рамках собрания акционеров будет рассмотрен вопрос о регистрации Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).

Кроме того, пресс-служба компании отметила, что на протяжении последних двух с половиной лет Ozon тщательно исследовал различные варианты, чтобы обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе в условиях текущей геополитической, регуляторной и экономической среды.

До этого сообщалось, что бывший заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев станет директором по стратегическому развитию Wildberries.

Ранее стало известно, что на Ozon появятся товары OBI на фоне споров из-за бренда.