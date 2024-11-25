В Петербурге строитель попал в реанимацию, получив комком земли по голове

Со стройки на севере Петербурга в тяжелом состоянии был госпитализирован молодой мужчина, ему на голову упал ком земли. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на строительном объекте в Осиновой роще в Парголово, 19-летний рабочий был госпитализирован в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, молодому мужчине на голову упал ком земли.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом костей свода черепа, сотрясение и ушиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее в Ростове упавший в котлован экскаватор придавил рабочего.