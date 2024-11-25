В России одобрили паспорт нового национального проекта «Туризм и гостеприимство»

Благодаря реализации нового национального проекта «Туризм и гостеприимство» отдых в стране должен стать более доступным с точки зрения ценообразования и логистики, безопасным и комфортным. Об этом на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ рассказал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Среди ключевых целей он выделил обеспечение к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок до 140 млн, экспорта туруслуг в 3 раза в сравнении с уровнем 2023 года. По его словам, паспорт нового нацпроекта одобрен проектным комитетом, а Госдумой принят его бюджет.

Также на заседании подвели предварительные итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который завершается в этом году. Вице-премьер уточнил, что суммарно на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 млрд федеральных средств.

«Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране – с 45 млн в 2020 году увеличилось до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок», — подчеркнул он.

В числе важных решений нацпроекта Чернышенко назвал освобождение от НДС услуг по размещению в гостиницах до 2027 года, продление до 2030 года нулевого НДС для гостиниц по решению президента, а также освобождение до 2027 года от НДС туроператоров.

В свою очередь, министр экономразвития Максим Решетников напомнил, что на первом этапе он стал антикризисным инструментом, который помог отрасли преодолеть последствия пандемии коронавируса.

«Основные показатели отрасли во время пандемии просели на 40%. В рамках нацпроекта помощь была оказана круизным компаниям, авиаперевозчикам, туроператорам, субсидировали чартерные перевозки по России. Благодаря принятым мерам удалось не только сохранить отрасль, но и начать реализацию планов инфраструктурного развития», — сказал он.

По его словам, внутренний туризм стал развиваться ускоренными темпами, а также увеличились инвестиции бизнеса — за первое полугодие 2024 года привлечено 377 млрд рублей, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что в состав обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство» войдут пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры для туризма» и «Производство отечественной продукции для туристической индустрии».