Россиянка ограбила семью сожителя и вынесла из дома драгоценности на 1,3 млн рублей

Жительница Якутии ограбила родственников своего сожителя, выкрав у него ключи. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратились две жительницы Якутска. Они сообщили, что неизвестные проникли в их квартиры, расположенные в одном доме, и похитили ювелирные украшения. Общий ущерб они оценили в 1,3 млн рублей.

По подозрению в совершении кражи задержали 27-летнюю сожительницу брата потерпевших. Выяснилось, что женщина, зная, что мать возлюбленного улетела отдыхать в Турцию, а ее сестра находится на работе, взяла ключи от квартир родственниц, хранившиеся у кавалера.

«Она наведалась в чужие дома и похитила золотые серьги, кольца, кулоны, подвески, колье, цепочки и золотые часы», — сообщили в МВД.

Часть вырученных денег якутянка потратила на личные нужды, остальные украшения выбросила в ближайшем водоеме.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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