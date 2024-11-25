Россиянка отправила подругу в больницу, избив ее кастрюлей

Жительница Томска стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с подругой, женщина избила ее кастрюлей. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в конце ноября, в медицинское учреждение с травмами была доставлена женщина, о произошедшем медики сообщили в правоохранительные органы. Полицейским пострадавшая рассказала, что поссорилась с приятельницей, которая во время конфликта схватила с плиты кастрюлю и избила ее.

Спустя сутки нападавшую удалось задержать. В отношении жительницы Томска возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что саратовец избил жену табуретом за пьянство и сломал ей нос. Домашнего тирана задержали, мужчина объяснил полицейским, что борется с пагубным пристрастием жены — он против того, чтобы она употребляла алкоголь. В день избиения к его супруге в гости пришла подруга, женщины решили скрасить общение алкогольными напитками, а на увещевания мужа вести здоровый образ жизни не реагировали. Тогда мужчина от слов перешел к делу, схватил табурет и несколько раз ударил им жену. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин напал на партнершу, пытался ее душить и ударил обогревателем по голове.