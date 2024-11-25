На Курилах продавец спрятал ребенка в магазине от стаи бродячих собак

На Итурупе продавец спас ребенка от нападения стаи собак: мужчина успел втолкнуть ребенка в магазин и захлопнуть дверь перед агрессивными псами. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 25 ноября, стая собак нагнала ребенка около магазина. Псы гнались за ним по улице, когда мальчика заметил продавец, он успел втолкнуть ребенка в помещение, животные не успели покусать школьника. Собак отогнали очевидцы.

По словам местных жителей, стая давно обитает во дворах жилых домов, у большинства собак на ушах надеты метки, что указывает на то, что животные побывали в приюте, где их не признали агрессивными.

До этого сообщалось, что в Томске трое подростков пострадали от нападения собаки, дети катались с горки на тюбинге, когда на них набросился агрессивный пес. Отпугнуть агрессивное животное смогли очевидцы, они закрыли собаку в подъезде до приезда полиции. Устанавливается, есть ли у животного хозяин.

Ранее россиянка прыгнула в болото, спасаясь от стаи собак.