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«Поезд Победы» прошел масштабную реставрацию после путешествия по городам России

«Поезд Победы» прошел масштабную реставрацию после путешествия по городам РФ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Уникальный музей на колесах «Поезд Победы» прошел масштабную реставрацию после путешествия по городам России, сообщила пресс-служба музея.

Специалисты творческой мастерской «Невский баталист» — создатели музейного состава — рассказали, что над реставрацией работали два десятка художников, бутафоров, декораторов и даже швея.

«Реставрация проводилась с целью восстановить вид экспозиции, обновить ее: обеспыливание фигур, экспонатов, работы по восстановлению элементов декораций, покраска полов, обновление красочного слоя на фигурах и элементах бутафории, реставрация костюма и бытовых тканевых предметов. «Поезд Победы» представляет собой экспозицию в очень узком пространстве – в настоящих вагонах поезда, все предметы и фигуры находятся на очень близкой дистанции к посетителю, поэтому неизбежны механические повреждения и потертости, которые и были устранены в ходе реставрации», — рассказал художник-постановщик Леонид Майоров.

Сильнее всего износилось напольное покрытие, поскольку «Поезд Победы» посетило большое количество человек.

Особой задачей стало крепление отломанного реквизита. Например, к одной из фигур были сломаны кисти рук — вероятно, люди хотели найти удачный ракурс для фото.

В завершении процесса реставрации была проведена обработка экспозиции от насекомых чтобы обеспечить дальнейшую сохранность тканей. Все работы проводились непосредственно в «Поезде Победы».

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