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Один случай на 200 млн: жительница Урала родила тройню с идентичной ДНК

Жительница Екатеринбурга родила тройню с полностью идентичной внешностью

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Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге Кристина и Антон Пристромовы стали родителями уникальной тройни — ДНК их детей полностью совпадает, а мальчики похожи друг на друга, как две капли воды. Такая беременность встречается один раз на 200 миллионов случаев. Историей семьи поделилось издание «E1.ru».

По словам матери детей, на первом УЗИ им сообщили о двойне, но чуть позже врачи скорректировали прогноз. Женщина утверждает, что медики сразу предупредили о непредсказуемом исходе беременности, поэтому супруги долгое время скрывали количество детей от друзей, и даже от родственников. Пара ездила в Москву, чтобы убедиться, что дети развиваются без патологий.

«Были комментарии от врачей: «Ужас!» «Кошмар!» Многие говорили: «Почему не сделали редукцию?» Редукция — это значит убрать ребенка. Вообще всякое говорили, было еще страшнее», — поделилась собеседница издания.

Роды прошли путем кесарева сечения. Мать мальчиков вспоминает, что третий сын не закричал, что заставило ее понервничать. Но медики быстро успокоили ее, что все дети в порядке.

Братья несколько дней провели в реанимации, после чего их перевели в обычную палату.

Родители отметили, что поначалу различать сыновей было очень сложно: семья ориентировалась только на вес младенцев, затем стали отличать по разным складкам на коже.

«Спустя время я уже нашла какие-то потертости на коже, какие-то небольшие отличия, и теперь не перепутаю, а сначала очень этого боялась. Когда мне впервые показали детей, я увидела три маленькие копии мужа, Антона», — призналась мать тройни.

Пара живет в однокомнатной квартире. Молодые родители признались, что справляться с новой ролью оказалось не так просто, но им помогают родственники.

Ранее стали известны необычные имена четверняшек, которые родились у жительницы Приморья.

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