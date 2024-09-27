Полиция Германии изъяла из ящиков с бананами более двух тонн кокаина

Немецкие правоохранители изъяли в Гамбурге более двух тонн кокаина. Об этом сообщило агентство DPA.

«Это значительное достижение и одна из крупнейших партий, изъятых в ходе текущей операции, в рамках которой также были проведены задержания», — отметил сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Гроте.

Он добавил, что данная партия наркотиков на «черном рынке» оценивается приблизительно в €100 миллионов.

По информации агентства, были задержаны 12 подозреваемых. Кокаин был упакован в ящики с бананами, которые находились в контейнере для морских перевозок. Расследование началось в августе после получения информации о возможных поставках этой партии от зарубежных партнеров.

В июне этого года правоохранительные органы Германии провели операцию в семи федеральных землях страны, во время которой изъяли партию кокаина в рекордные 35 тонн.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские обнаружили в эквадорских бананах более 60 кг кокаина. По информации МВД, полицейские нашли белый порошок в контейнере с бананами, который доставила из Эквадора иностранная компания.

Ранее Роскачество нашло сырье для кокаина в БАДах на маркетплейсах.