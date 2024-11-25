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Организация «Русское казачество на Мальте» расширила состав правления

Россиянка займется созданием казачьего хора на Мальте

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Телеграм-канал Russian Cossack community in Malta

В состав правления общественной организации «Русское казачество на Мальте» 24 ноября приняли россиянку Марину Ломакину. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

Отмечается, что потомственная казачка проживает на Мальте с 2005 года.

Представитель общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Республике Мальта Максим Рыжаков предложил Ломакиной возглавить создание казачьего хора на Мальте. По его мнению, ей поможет многолетний опыт организации певческих ансамблей за рубежом.

После подписания документов участникам вручили подарочные издания DVD-дисков с записями фильма-концерта «Казаки Российской Империи» и юбилейного концерта Кубанского казачьего хора.

«Пусть эти DVD-диски послужат символом вдохновения в становлении нашего общего творческого начинания», — добавил Рыжаков.

Отмечается, что Ломакина является выпускницей РАМ имени Гнесиных по специальности «педагог по вокалу». Кроме того, ранее она успешно организовала на Мальте народный ансамбль песни и танца «Калинка».

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